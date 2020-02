Hanoï (VNA) - L’épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) cause de grands bouleversements dans la société. Heureusement, au cœur de cette tourmente internationale jaillissent des histoires émouvantes qui prouvent l’entraide au sein de la communauté vietnamienne.Depuis que le premier cas de contamination par le nouveau coronavirus, officiellement baptisé ce mardi 11 février Covid-19 (COronaVIrus Disease) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été annoncé au Vietnam, l’image de centaines de personnes faisant la queue devant des pharmacies pour acheter masques et gels antibactériens n’est pas chose rare. Certaines ont même cherché à tirer profit de cette situation en augmentant considérablement le prix des masques ou les stockant pour les exporter en Chine. Ces petites escroqueries ont provoqué l’inquiétude au sein de la communauté et on s'interroge sur la responsabilité de chacun face à ces problèmes sociaux.Cependant, il y a aussi de belles histoires qui prônent la solidarité dans ces moments difficiles. L’histoire d’Andy Dào Nguyên à Hô Chi Minh-Ville est touchante. Ce garçon de 12 ans a décidé d’utiliser les 10 millions de dôngs de ses étrennes du Têt pour acheter des masques. Son but ? Les offrir aux autres, tout simplement. "À l’apparition du nouveau coronavirus, je suis allé directement à la pharmacie pour acheter des masques. Beaucoup de personnes n’ont pas les moyens de s’en procurer à cause de leur prix élevé. C’est pour cela que j’ai décidé d’investir tout mon argent pour venir en aide aux plus démunis", a raconté Andy Dào Nguyên."Je suis très heureuse parce que malgré son jeune âge, mon fils a déjà beaucoup de compassion pour les autres", a confié Nguyên Thi Diêm Hang, sa mère. Avant d’ajouter : "Je travaille dans le secteur médical. J’ai mobilisé l’aide de mes collègues et amis pour acheter un grand volume de masques. Je suis très occupée mais je veux accompagner mon fils dans sa démarche humanitaire. Que l’on soit riche ou pauvre, nous devons tous faire preuve de générosité. C’est très important", a-t-elle souligné."C’est une belle action. Je veux que d’autres suivent l’exemple de ce garçon", a déclaré Phan Lôc, à Hô Chi Minh-Ville."Je souhaite que l’épidémie soit bientôt éradiquée pour que je puisse retourner à l’école", a partagé Andy Dào Nguyên. Sans oublier de rappeler à tous de se laver les mains régulièrement et d’éviter les foules.