Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Il n’y aura pas de feu d'artifice à Hanoï au Réveillon du Nouvel An lunaire en raison des préoccupations liées à l'épidémie de COVID-19.

Selon le président du Comité populaire de Hanoï, Chu Ngoc Anh, la ville a consulté le gouvernement sur les feux d'artifice du Nouvel An lunaire 2022 et le Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement a recommandé de ne pas tirer de feux d’artifice dans la capitale à l’occasion du Nouvel An lunaire du Tigre.

Hanoï compte actuellement le plus grand nombre de nouvelles infections quotidiennes du pays malgré un taux de vaccination élevé.

Auparavant, la capitale a décidé d'annuler les feux d'artifice et les événements du compte à rebours le 1er janvier 2022, dans le but de limiter les risques de COVID-19. Au lieu de cela, des événements virtuels et des programmes de performances culturelles préenregistrés ont été organisés. -VNA