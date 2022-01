Photo d'illustration: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Selon le Centre de contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville, la mégapole du Sud poursuivra la vaccination contre le COVID-19 pendant les vacances du Nouvel An lunaire dans 22 arrondissements, districts et la ville de Thu Duc.



Les résidents permanents et temporaires qui veulent se faire vacciner peuvent se rendre dans n'importe quel site de vaccination, sans avoir besoin de s'inscrire à l'avance.



Devant les évolutions de l'épidémie, l'apparition du variant Omicron, afin de mettre en œuvre efficacement les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie, notamment à l'occasion du Nouvel An lunaire, Ho Chi Minh-Ville continue de promouvoir la vaccination contre le COVID-19 avec des doses supplémentaires et de rappel.



Du 10 décembre 2021 au 23 janvier 2022, 4.420.960 injections de vaccins contre le COVID-19 ont été effectuées à Ho Chi Minh-Ville, dont plus de 623.000 injections supplémentaires et plus de 3,79 millions d’injections de rappel. -VNA