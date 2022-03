Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville (HCDC) a ouvert mardi 1er mars un cours de formation à la vaccination sûre contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Environ 963.000 enfants âgés de 5 à 11 ans à Hô Chi Minh-Ville doivent être vaccinés contre le Covid-19. Photo: VNA

Le cours, qui durera jusqu’au 11 mars, offrira une formation à environ 1.350 membres des équipes locales de vaccination, avec des conseils donnés par des experts de trois hôpitaux de pédiatrie de la mégapole du Sud.

Environ 963.000 enfants âgés de 5 à 11 ans à Hô Chi Minh-Ville doivent être vaccinés contre le Covid-19, selon les données du ministère de l’Éducation et de la Formation et du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Le Département municipal de la santé a déclaré avoir fait tous les préparatifs tels que la formation, le personnel et l’aide d’urgence, et n’attend que la décision du ministère de la Santé pour déployer cette campagne de vaccination.

Auparavant, le ministère de l’Éducation et de la Formation a demandé aux écoles locales de recueillir les opinions des parents d’élèves, dont la plupart ont exprimé leur soutien à la vaccination de leurs enfants contre la maladie.

Le 5 février, le gouvernement a publié une résolution sur l’achat du vaccin de Pfizer contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à moins de 12 ans.

Le professeur-associé et Docteur Dô Van Dung, chef de la faculté de santé publique de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans à l’heure actuelle convient à la situation nationale et internationale.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé la vaccination des jeunes enfants, et la pratique dans certains pays, dont les États-Unis, a montré que l’inoculation est utile et sûre, a-t-il informé.

Le nombre de cas de Covid-19 parmi les enfants locaux a augmenté, en particulier lorsque les écoles ont rouvert. Du 13 au 26 février, il y a eu 2.659 cas confirmés qui sont des enfants de moins de 18 ans, selon le ministère de l’Éducation et de la Formation. – VNA