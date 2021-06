Ho Chi Minh-Ville applique la distanciation sociale. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville devrait prendre des mesures plus drastiques afin de contenir la propagation du SARS-CoV-2.

C'est ce qu'a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal Duong Anh Duc lors de la réunion sur la situation de l'épidémie de COVID-19 à Ho Chi Minh-Ville tenue le 19 juin.

Selon lui, le foyer épidémique lié à la Mission de renaissance Ekklesia a été contrôlé, mais la ville a détecté de nouveaux foyers du coronavirus dans l'arrondissement de Binh Tan, le district de Hoc Mon, etc.

Ainsi, le Comité de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19 de Ho Chi Minh-Ville a décidé de prendre des mesures anti-épidémiques plus drastiques, de resserrer la discipline et de mettre en œuvre strictement les directions du Comité populaire municipal.

La ville a imposé un confinement sur certains rues du quartier d'An Lac, de l'arrondissement de Binh Tan, et les hameaux de Tan Thoi 2, Tan Thoi 3, Thoi Tay 1, de la commune de Tan Hiep, district de Hoc Mon.

Ho Chi Minh-Ville appliquera de manière flexible les directives No15 et 16 pour lutter contre le COVID-19 conformément à la situation actuelle. En outre, elle imposera un confinement pour les lieux les plus risqués.

Par ailleurs, une directive urgente du président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a été promulguée samedi soir.

Plus précisément, la ville a demandé de suspendre toutes les activités d'affaires non essentielles, les taxis, les marchés spontanés, d'interdire de rassembler plus de trois personnes dans les lieux publics sauf dans les bureaux de travail, les écoles et les hôpitaux, d'assurer une distance physique de 1,5 mètre au minimum entre chaque personne. Les habitants sont invités à rester chez eux, sauf pour ravitaillement en vivres, en médicaments et en articles de première nécessité, d'autres situations d'urgence.

Les établissements de production sont toujours autorisés à rester ouverts en appliquant des mesures préventives. Il faut garantir la distanciation dans les bureaux des agences publiques. Le télétravail est privilégié pour les entreprises.

Ho Chi Minh-Ville suspend temporairement les activités des véhicules tels que bus, taxis, voitures de technologie et les activités de transport de passagers des itinéraires fixes interprovinciaux à partir de 0h du dimanche 20 juin jusqu'à nouvel ordre.

La ville a également demandé aux gens d'observer strictement le message 5 K du ministère de la Santé: "Khau trang" (masque), "Khu khuan" (désinfection), "Khoang cach" (distance), "Khong tu tap" (pas de rassemblements), "Khai bao y te" (déclaration de l'état de santé). -VNA