Un agent de santé prélève des échantillons sur un homme placé en quarantaine. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a décidé de mettre en place des zones de quarantaine médicale dans des hôtels locaux pour les personnes qui veulent passer l’isolement sanitaire dans un hôtel.

Ces zones de quarantaine médicale se trouvent dans plusieurs hôtels dans le 1er arrondissement, le 7e arrondissement et l’arrondissement de Phu Nhuan. Elles sont placées sous la gestion et la direction du Comité municipal de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19, du Service municipal de la Santé et des Comités populaires des arrondissements concernés.



Ces zones répondent aux exigences en matière d’infrastructures, de services de nettoyage et de lavage, d’assainissement…, selon les règles sanitaires.



Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a chargé le Service municipal de la Santé de collaborer avec les autres unités concernées pour ce travail. -VNA