Le président Nguyên Xuân Phuc est allé offrir de l'encens mardi matin au mausolée du président Tôn Duc Thang, au sein du site commémoratif de ce dernier dans la commune de My Hoa Hung, ville de Long Xuyen.

Dà Nang n’imposera pas de distanciation sociale ni ne fermera la ville lors du prochain festival du Nouvel An lunaire (Têt), selon la vice-présidente du Comité populaire municipale Ngô Thi Kim Yên.

Trà Vinh a enregistré en 2021 l’un de ses plus faibles taux de croissance. La nouvelle ruralité lui permet non seulement de se maintenir la tête hors de l’eau, mais aussi d’envisager l’avenir avec sérénité

Plus de 20.000 élèves et étudiants ont participé aux concours d’études de la mer et des îles vietnamiennes qui ont été organisé par le Comité populaire du district insulaire de Hoang Sa, ville de Da Nang.