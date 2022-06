Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé vient de distribuer plus de 2,6 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le COVID-19 pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans.



Avec cette distribution, un total de plus de 9,66 millions de doses ont été allouées pour répondre aux besoins de vaccination des 5-11 ans.



À ce jour, le Vietnam a reçu environ 16,5 millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna des gouvernements australien et néerlandais pour la vaccination des 5-11 ans.



Le Vietnam a commencé à vacciner cette tranche d'âge à partir du 14 avril. Au 13 juin, selon les statistiques du ministère de la Santé, plus de 5,3 millions de doses de vaccin ont été administrées. Le ministère de la Santé exhorte les localités à accélérer la vaccination en garantissant la sécurité et l'efficacité.



Selon le ministère de la Santé, le pays compte environ 11,8 millions d'enfants âgés de 5 à 11 ans.-VNA