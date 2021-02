Prélèvement d'échantillons pour le dépistage du coronavirus à Petaling Jaya, en Malaisie, le 18 janvier 2021. Photo : Xinhua/VNA

Kuala Lumpur (VNA) - La Malaisie a signalé 5.298 nouvelles infections par le COVID-19, portant le bilan national à 214.959, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Quatorze autres décès ont été signalés le même jour, portant le nombre de morts à 760.

Selon le ministre malaisien de la Santé, Noor Hisham Abdullah, trois des nouveaux cas sont importés et les 5.295 autres sont des cas de transmission intracommunautaire.

Le même jour, les Philippines ont enregistré 2.103 nouveaux cas de COVID-19 et 80 décès, portant le nombre total d'infections dans ce pays à 525.618 cas avec 10.749 décès.

Au moins 5,6 millions de doses de deux vaccins anti-COVID-19 produits par Pfizer Inc et BioNTech SE et par AstraZeneca PLC devraient arriver aux Philippines au premier trimestre de l'année, a déclaré le chef du Groupe de travail national sur le COVID-19, Carlito Galvez.

Les Philippines sont en pourparlers avec au moins sept autres fabricants de vaccins afin de sécuriser 148 millions de doses pour vacciner 70 millions de personnes cette année, soit les deux tiers de la population du pays.

Les Philippines, le deuxième plus grand hot spot de COVID-19 en Asie du Sud-Est avec plus d'un demi-million d'infections et plus de 10.000 décès, ont pour objectif de commencer les vaccinations en février. -VNA