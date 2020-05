Hanoï, 18 mai (VNA) - De nombreux journaux égyptiens, comme Events Magazine News, Al Naasher et The Egyptian Gazette, ont publié des articles saluant les réalisations socio-économiques obtenues par le Vietnam.

Les médias égyptiens ont également noté que la presse internationale saluait des expériences du Vietnam en matière de prévention et de lutte contre la pandémie de COVID-19.

La communauté internationale a hautement apprécié les efforts et les mesures énergiques et proactives menés par le Vietnam pour empêcher la propagation du coronavirus. Les médias ont insisté sur l’envoi par le Vietnam d’équipements médicaux aux pays touchés par la pandémie.

Les médias russes ont continuellement publié un article de la page d'AiF.ru qui expliquait pourquoi le Vietnam pouvait contrôler la pandémie de COVID-19. L'article a hautement apprécié l'initiative du Vietnam de créer très tôt un comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle de COVID-19. Dans les plus brefs délais, le Vietnam a mobilisé du matériel médical, une équipe de médecins et agents médicaux. Le Vietnam a mené à bien la quarantaine, la mise à jour la situation du COVID-19 à l’intention des habitants. L’article a estimé l’union du peuple vietnamien dans ce combat anti-coronavirus.

La presse russe a informé l’aide vietnamienne à la Russie dans la lutte contre la maladie. Selon TASS, gazeta.ru et de nombreux autres sites d'information, le Vietnam a fait don de plus de cinq tonnes de matériel médical à la Russie, dont 370 000 masques médicaux. Toujours selon TASS, le Vietnam prévoit de continuer à fournir des fournitures médicales à la Russie contre l'épidémie.

Dans un article intitulé "Comment le Vietnam a gagné COVID-19 », la page Onliner.by de Biélorussie a cité les interviews des Vietnamiens, expliquant les raisons des succès de leur pays. Selon l'article, malgré une longue frontière avec la Chine, le Vietnam n’a enregistré que plus de 300 cas de COVID-19. Le Vietnam a pleinement profité des possibilités pour contenir l'épidémie, notamment le contrôle les vols en provenance de l'étranger, la fermeture d’écoles. Le Vietnam a empêché très tôt la propagation du coronavirus au niveau national. -VNA