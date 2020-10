Hanoi (VNA) - Dans l’après-midi du 14 octobre, le ministère de la Santé a organisé une réunion destinée à définir un ensemble de critères à respecter dans les établissements sanitaires pour lutter contre le coronavirus et les infections respiratoires aiguës.

Photo d'illustration. Photo : TTXVN

Actuellement, plus de 1.400 hôpitaux observent les critères d’hygiène et de sécurité relatifs à la lutte contre la propagation du coronavirus. Mais il reste plus de 35.000 établissements du type polycliniques, cliniques spécialisées, cliniques de médecine traditionnelle et cabinets médicaux, dont la fréquentation présente des risques, d’où la nécessité de mettre en place des critères stricts.Les participants à la réunion du 14 octobre ont donc défini 11 critères à observer dans le travail de prévention et de contrôle des infections dans les zones surpeuplées, mais aussi dans la gestion des risques associés au patient, à sa famille et au personnel médical ... Ces critèresse rapportent tous aux cinq principes antiépidémiques édictés par le ministre de la Santé : prévenir, détecter,isoler, éradiquer et soigner. - VOV/VNA