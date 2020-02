L'hôpital Bichat à Paris. Photo: AFP

Hanoï (VNA) - Le touriste chinois âgé de 80 ans hospitalisé depuis plusieurs jours à Paris dans un état grave en raison du coronavirus est décédé, a annoncé ce samedi la ministre française de la Santé Agnès Buzyn.

C'est le premier patient décédé à cause de l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (COVID-19) en dehors d'Asie. Auparavant, seuls trois morts avaient été recensés hors de Chine continentale : aux Philippines, à Hong Kong et au Japon.

Le bilan de l'épidémie se porte désormais à plus de 1.500 morts et plus de 66.000 personnes infectées, la plupart en Chine. -VNA