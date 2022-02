Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le plan de vaccination des enfants doit être minutieux et prudent, ont souligné les experts participant à un colloque organisé l'après-midi du 18 février par le portail d’information électronique du gouvernement.



Lors de ce colloque consacré à la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants, les spécialistes ont souligné l’importance de la vaccination pour les plus de 10 millions d'enfants âgés de 5 à 11 ans.



Duong Thi Hong, directrice adjointe de l’Institut National d’Hygiène et d’Epidemiologie, a cité des informations de l’OMS et de producteurs selon lesquelles, plus de 60 pays déploient la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.



La directrice adjointe de l’Institut National d’Hygiène et d’Epidemiologie a également annoncé que le Vietnam utiliserait le vaccin produit par Pfizer Biontech pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans et organiserait des préparatifs très minutieux.



Selon Nguyen Thanh Hung, directeur de l’Hôpital de pédiatrie 1 de Ho Chi Minh-Ville, il faut tout d'abord créer un consensus pour les parents, les enseignants et les élèves pour qu’ils comprennent les avantages de la vaccination.-VNA