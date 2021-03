Des gens portent des masques à Kuala Lumpur, en Malaisie. Photo: AP

Hanoï (VNA) - Le ministère malaisien de la Santé a confirmé 1448 cas supplémentaires de COVID-19 dans le pays le 10 mars, portant le bilan national à 317.717.

Selon le ministère, 10 des nouveaux cas sont importés et 1.438 sont des transmissions locales. Cinq décès supplémentaires ont été signalés dans ce pays d'Asie du Sud-Est, portant le nombre total de morts à 1.191.

Dans le même temps, le ministère indonésien de la Santé a annoncé que le pays a enregistré 5.633 nouvelles infections au COVID-19 et 175 décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas de contamination et de décès à 1.398.578 et 37.932, respectivement.

Le même jour, le ministère de la Santé des Philippines a signalé 2.886 nouveaux cas de COVID-19, portant le bilan national de l’épidémie à 603.308.

Les maires de la région métropolitaine de Manille envisagent de réimposer le couvre-feu dans la capitale.

Le Cambodge a enregistré 64 nouveaux cas d'infection communautaire au SARS-CoV-2 le 10 mars, portant son bilan total à 1.124.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé du Laos a rapporté le même jour que le pays avait trouvé une autre personne testée positive au SARS-CoV-2, portant le total des infections dans le pays à 48. -VNA