Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon un bilan actualisé dimanche après-midi par le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, aucun nouveau cas de contamination n’a été signalé de 06h00 à 18h00 le 31 mai.



Le Vietnam n’a détecté aucun nouveau cas de transmission locale depuis 45 jours (de 18h00 le 16 avril à 18h00 le 31 mai).



Le bilan reste inchangé à 328 cas confirmés, dont 279 guéris (85%) et aucun décès.



Parmi les 49 patients en cours de traitement dans différents hôpitaux, sept ont été testés négatifs au virus une fois et 22 autres, au moins deux fois. La situation du 91e cas – un Britannique de 43 ans, l’un des plus graves cas au Vietnam, continue de s’améliorer, bien qu’il reste très faible.



Actuellement, 7.870 personnes sont en quarantaine, dont 69 dans des hôpitaux, 6.870 dans des centres de confinement et 931 à domicile. -VNA