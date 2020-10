Un agent de santé prélève les echantillons des passagers pour les tests du COVID-19 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Aucun nouveau cas de COVID-19 a été détecté au Vietnam au cours des 12 dernières heures à 6 heures du matin le 21 octobre, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Le pays est entré dans le 49e jour consécutif sans détecter aucune infection locale. Le bilan national reste à 1.141 cas, dont 1.046 guéris et 35 décès. Sur le total, 691 cas sont des transmissions locales (551 confirmés depuis le 25 juillet).

Parmi les patients en cours de traitement, dix ont été testés négatifs pour le coronavirus une fois, trois autres deux fois et trois autres, trois fois. Il n'y a pas de patient en état grave.



Environ 13 929 personnes ayant été en contact avec une personne infectée ou séjourné dans une zone épidémique sont placées en quarantaine dans des hôpitaux, des centres de quarantaine concentrée, à domicile ou dans des établissements d'hébergement.



Pour prévenir et contrôler le COVID-19 dans la "nouvelle normalité", le ministère de la Santé conseille aux gens de continuer à appliquer des mesures préventives, notamment le port de masques et le lavage fréquent des mains.

Il appelle également la population à suivre le message 5K : Khau trang (Masque), Khu khuan (Désinfection), Khoang cach (Distance), Khong tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y te (Déclaration médicale). -VNA