Des ouvriers vietnamiens rentrant de République de Corée sont mis en quarantaine à Da Nang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, du 16 avril à 6h le 28 mai, le Vietnam n'a signalé aucun nouveau cas d'infection intracommunautaire.

Le bilan du pays reste encore à 327 cas, dont 187 cas importés, qui ont été mis en quarantaine dès leur arrivée. Le pays entre dans le 42e jour consécutif sans transmission intracommunautaire.

Actuellement, le pays a guéri 278 patients, ce qui représente 85%. Aucun décès n'est à déplorer.

49 patients sont traités dans les établissements médicaux de ressorts central et provincial. A 6h le 28 mai, six patients ont été testés négatifs au COVID-19 pour la première fois, et 17 autres pour la deuxième fois.



Au total, 8.869 personnes ont été mises en quarantaine à travers le pays : 49 dans des hôpitaux, 7.008 dans des établissements de quarantaine et 1.812 à domicile.



Le 91e patient est toujours dans un état critique en raison d'infections pulmonaires non contrôlées. -VNA