Test du COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, du 4 février à partir de 18h00 au 5 février jusqu’à 6h00, le Vietnam n’a signalé aucun nouveau cas de coronavirus.

Le bilan total reste inchangé à 1.957 cas de COVID-19, dont 375 cas de transmission locale détectés depuis le 27 janvier.

A ce jour, 1.465 patients de COVID-19 ont été guéris et 35 décès ont été déplorés.

Parmi les patients en traitement, 10 ont été testés négatifs une fois, trois autres, deux fois et deux autres encore, trois fois.

Plus de 80.000 personnes ayant eu des contacts étroits et en provenance de zones épidémiques sont mis en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile et dans des lieux d’hébergement.-VNA