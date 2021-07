Conférence de presse périodique de juin du gouvernement, organisée le 1er juillet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 1er juillet, lors de la conférence de presse périodique de juin du gouvernement, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a informé de 12 groupes de politiques visant à soutenir les travailleurs et les employeurs en difficulté en raison du COVID-19 dans la résolution émise par le gouvernement le même jour.



Ces groupes de politiques comprennent : réduction des primes d'assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles ; suspension provisoire des cotisations aux fonds de retraite et d’assistance en cas de décès ; assistance aux travailleurs dont le contrat de travail est suspendu ou qui sont en congés sans solde ; assistance aux employés qui doivent arrêter de travailler ou mettre fin à leurs contrats de travail...



En outre, les groupes de politiques incluent un soutien aux frais de repas pour les patients de COVID-19 en traitement et les personnes mises en quarantaine ; une assistance pour les directeurs artistiques, acteurs, peintres, guides touristiques ; un soutien aux ménages commerciaux; des assistances pour les travailleurs indépendants et d’autres personnes en difficulté...



Selon le ministre Dao Ngoc Dung, jusqu'à présent, le montant total destiné à soutenir les personnes impactées par l’épidémie de COVID-19 est estimé à environ 160.000 milliards de dongs (près de 7 milliards de dollars).-VNA