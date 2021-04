Hanoï (VNA) - Par procuration du Premier ministre, le vice-ministre des Affaires étrangères (AE) Nguyên Quôc Dung a remis jeudi 1er avril à Hanoï une somme de 200.000 dollars du gouvernement et du peuple vietnamiens à ceux cambodgiens pour les aider à lutter contre l’épidémie de COVID-19.



Le vice-ministre des AE, Nguyên Quôc Dung remet le don de 200.000 dollars du gouvernement et du peuple vietnamiens à l'ambassadeur du Cambodge , Chay Navuth. Photo: VNA

Dans son discours, le vice-ministre des AE Nguyên Quôc Dung a déclaré que le Vietnam et le Cambodge étaient des pays voisins qui se tenaient toujours côte à côte en toutes circonstances.

Le gouvernement et le peuple vietnamiens s'attendent à ce que ce don aide le gouvernement et le peuple cambodgiens à maîtriser bientôt la pandémie, à stabiliser la situation et à continuer à promouvoir la reprise et le développement économiques, a-t-il souligné.

Il a également apprécié la campagne de la vaccination contre le Covid-19 déployé par le gouvernement cambodgien en faveur des agents des corps diplomatiques implantés sur son sol, dont ceux du Vietnam.

L'ambassadeur du Cambodge, Chay Navuth, a déclaré que ce cadeau était une grande source d'encouragement pour son pays dans ses efforts pour endiguer la propagation du coronavirus.

Auparavant, en avril 2020, le gouvernement vietnamien avait offert à celui cambodgien des équipements médicaux d'une valeur totale de plus de 7 milliards de dongs. -VNA