Hanoï (VNA) - Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a déclaré que le Vietnam renforcerait la surveillance et les tests, intensifierait la vaccination et améliorerait les capacités du système de santé à la base, en réponse au variant Omicron.

Photo : Sputnik/VNA



Le ministre vietnamien a eu le 30 novembre une séance de travail à Hanoï avec Kidong Park, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMC) au Vietnam ; John MacArthur, directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies des Etats-Unis (CDC) en Asie du Sud-Est et Matthew Moore, directeur du programme de sécurité sanitaire mondiale du CDC au Vietnam, pour échanger des informations sur la manière de prévenir et de contrôler la propagation du variant Omicron.

Nguyen Thanh Long a soulevé trois questions et a souhaité entendre les avis de l'OMS, du CDC en Asie du Sud-Est et du CDC au Vietnam, à savoir : la prévention et le contrôle du COVID-19 avec l'apparition du variant Omicron ; la vaccination, notamment pour les enfants ; la réduction de la mortalité chez les patients de COVID-19. Il a annoncé qu'au 30 novembre, le Vietnam n'avait enregistré aucun cas d’infection de ce nouveau variant.

Cependant, le 28 novembre, à la nouvelle de ce variant, le ministère de la Santé a proposé au gouvernement d'envisager la suspension des vols à destination et en provenance de pays comme Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique et aussi la suspension temporaire de l'entrée au Vietnam des passagers à destination et en provenance de ces pays. Le ministère a demandé aux localités d'élaborer des scénarios pour répondre aux situations épidémiques et aux gens de respecter strictement des mesures préventives.

L'OMS, le CDC en Asie du Sud-Est et au Vietnam ont mis l’accent sur quatre facteurs pour contrôler et répondre au variant mutation Omicron que sont le renforcement de la surveillance et des tests pour la détection précoce des nouveaux cas ; l’accélération de la vaccination pour augmenter la couverture vaccinale ; le renforcement de la capacité du système de santé pour la réponse au traitement des cas, notamment ceux porteurs du variant Omicron ; la promotion de la communication sur les mesures préventives.

Lors de la séance de travail, les parties ont convenu d'être prêts à partager et à mettre à jour les résultats du séquençage génétique des cas de COVID-19 pour avoir plus d'informations et pour trouver une réponse efficace ; d’accélérer la vaccination, en donnant la priorité aux groupes à haut risque et en garantissant une vaccination sûre. -VNA