Photo : VNA

Dak Lak (VNA) – Une conférence sur l’adaptation des produits agricoles et alimentaires vietnamiens au renforcement du contrôle strict par la Chine pour la lutte contre le COVID-19 a eu lieu le 26 juillet à Buon Ma Thuot, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).

L’événement a été organisé par l'Autorité des notifications sanitaires et phytosanitaires et point d'informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam), relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et le Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural de Dak Lak.

Lors de la conférence, les dernières informations relatives aux réglementations chinoises sur les importations de produits alimentaires et agricoles ont été diffusées. Les participants ont également discuté des potentiels du marché chinois, des mesures pour promouvoir les exportations vietnamiennes, etc.-VNA