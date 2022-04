Hanoi (VNA) - Actuellement, 92,17% d'élèves du pays étaient retournés à l'école pour des cours en présentiel, a déclaré le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation Hoang Minh Son lors d’une conférence de presse périodique du gouvernement en mars 2022, qui a eu lieu lundi soir du 4 avril.

92,17% d'élèves dans l'ensemble du pays sont retournés à l'école à tous les niveaux après une suspension pour contrôler l'épidémie de COVID-19. Photo : VNA



Lundi après-midi, 4 avril, Hanoï a annoncé un plan du retour des élèves primaires à l'école à partir du 6 avril après une suspension pour contrôler l'épidémie de COVID-19. Ainsi, le nombre total d'élèves retournant à l'école passera à 97 %.



En particulier, pour le niveau préscolaire, 62 sur le total de 63 villes et provinces du pays, à l'exception de Hanoï, envoient les enfants d'âge préscolaire à l'école.



Dans l'ensemble, les localités ont estimé qu'il est nécessaire d'envoyer des élèves à l'école, a déclaré le vice-ministre Hoang Minh Son.



Selon le vice-ministre Hoang Minh Son, y compris le plan de Hanoï, au 6 avril, tous les villes et provinces dans l’ensemble du pays ont permis aux élèves primaires à retourner à l’école. Notamment pour les enfants d'âge préscolaire, en fonction de la situation épidémique, les autorités des localités donneront leur décision.



Concernant la question de l'ouverture du tourisme, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam n'a pas été celui prévu. Le secteur touristique au Vietnam rouvre officiellement ses portes à partir du 15 mars, ce qui est à la fois une opportunité et un défi pour les agences de voyages pour s'adapter à la nouvelle normalité.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Doan Van Viet a déclaré son ministère avait lancé des solutions pour attirer les touristes internationaux. Premièrement, il est nécessaire de continuer à faire un bon travail de communication sur les politiques de visa, médicale et d'immigration, ainsi que d'obtenir plus d'informations pour se connecter avec les missions diplomatiques du Vietnam à l'étranger afin que les visiteurs internationaux puissent accéder à plus d'informations sur la politique d'ouverture du tourisme du Vietnam.

En outre, il est nécessaire de continuer à renforcer la promotion des principaux marchés touristiques, ainsi que de créer les conditions permettant aux agences de voyages de se reconnecter, créant ainsi une meilleure offre et demande. Et, les compagnies touristiques disposeront de nombreux programmes d'incitation et de soutien pour attirer davantage de touristes internationaux au Vietnam, a-t-il souligné. - VNA