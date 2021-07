Hanoi, 4 juillet (VNA) - Le ministère de la Santé a fait état, dimanche, 4 juillet, de 887 nouveaux cas de Covid-19 et de 176 nouvelles guérisons.

Photo d'illustration : VNA

Entre midi et 19h, 356 patients ont été enregistrés dans 14 provinces et grandes villes, dont 4 cas exogènes ont été placés en quarantaine dès leur arrivée sur le territoire.

Parmi les 351 nouveaux cas de transmission locale, 169 ont été détectés à Ho Chi Minh-Ville, 76 à Binh Duong, 52 à Long An, 29 ç Tiên Giang, 8 Quang Ngai, 5 chacune à Phu Yen et An Giang, 4 à Dong Thap, 3 à Nghe An, un chacune à Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh, Bến Tre, Bắc Giang, Đà Nẵng. 335 patients ont été dépistés dans les zones confinées.

Le dernier bilan du nouveau coronavirus actualisé à 19h le 4 juillet fait état de 18.075 cas de transmission locale et 1.858 cas importés, dont 16.505 cas et 5.045 guérisons depuis la quatrième vague d'infections survenue le 27 avril.

14 provinces ont atteint 14 jours sans nouvelles infections locales : Yên Bai, Quang Tri, Tuyên Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyên, Diên Biên, Vinh Phuc, Hai Duong, Phu Tho, Hà Nam, Nam Đinh, Quang Nam.

Sept provinces et villes n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên-Huế.

Depuis le début de l’épidémie au Vietnam, 7.819 ont été guéris. 86 décès ont été déplorés.



Parmi les patients encore sous traitement, 313 ont été testés négatifs au virus SARS-CoV-2 une fois ; 132 autres, deux fois ; et 74 autres encore, trois fois.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale) et de faire vacciner.- VNA