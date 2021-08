Hanoï (VNA) - Le pays a enregistré ce mercredi 4 août 7.623 nouveaux cas de contamination au coronavirus, dont 5 importés.



Selon le ministère de la Santé, le pays a détecté du 6h au 18h30, 3.352 nouvelles infections au coronavirus, dont un cas importé.

Photo : VNA

Les cas d’origine locale ont été signalés notamment dans les localités du Sud et du Centre : Ho Chi Minh-Ville (3.300), Binh Duong (2.143), Long An (424), Dong Nai (389), Tay Ninh (194), Binh Thuan (161), Dong Thap (156), Can Tho (150), Khanh Hoa (150), Da Nang (93), Phu Yen (61), Vinh Long (60), Soc Trang (49), Ninh Thuan (29), An Giang (24), Ben Tre (24), Ha Noi (24)…

Alors, le pays compte au total 177.813 cas d’infection, dont 175.484 cas d’origine locale. Plus de 173.914 cas signalés depuis le 27 avril où se déclare la 4e vague épidémique. A présent, plus de 51.558 patients ont été annoncés guéris.

Le pays a enregistré 256 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans 13 villes et provinces, les données du sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Le pays accélère la vaccination. Plus de 7,2 millions de doses de vaccin ont été injectées.

Depuis la 4e vague épidémique, plus 18,6 millions de personnes ont été testés pour le dépistage du SARS-CoV-2.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).-VNA