Tests pour le dépistage du SARS-CoV-2. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a détecté ce mardi 2 novembre 5.637 nouveaux cas de COVID-19, dont 24 importés, selon le ministère de la Santé.

Hô Chi Minh-Ville, qui a toujours enregistré le plus grand nombre d’infections ces derniers temps, a enregistré une forte baisse avec 682 nouveaux cas, se classant troisième après Dông Nai 858 cas et Binh Duong 780 cas.



Selon le ministère de la Santé, 2.950 patients dans tout le pays se trouvaient dans un état grave, dont 303 nécessitant une ventilation invasive et 13 sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle).



Le même jour, le pays a confirmé 74 décès dus à la maladie, portant le total à 22.205 morts. Ce mardi, 2.741 autres patients ont été déclarés guéris, portant à 824.806 le nombre total de guérisons.



Jusqu’au 1er novembre, le pays a administré plus de 83,13 millions de doses de vaccins, avec plus de 25,11 millions de personnes désormais complètement vaccinées. - VNA