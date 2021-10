Le ministère de la Santé a annoncé lundi 25 octobre 3.639 nouveaux cas de Covid-19 et 65 décès supplémentaires liés à la maladie.

La vaccination extensive des enfants âgés de 12 ans et plus contribue à réduire la charge de morbidité et le risque d’émergence de nouveaux variants, potentiellement en réduisant la transmission virale.