Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Santé, de 06h00 à 19h00 samedi 31 juillet, le Vietnam a détecté 4.564 nouvelles contaminations au coronavirus, dont quatre cas importés.



Parmi les 4.560 nouveaux cas de transmission locale, 1.677 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 1.207 à Binh Duong, 544 à Long An, 335 à Khanh Hoa, 234 à Dong Nai, 115 à Dong Thap, 72 à Tay Ninh, 55 à Da Nang, 43 à Hanoï, 39 à Ba Ria-Vung Tau, 37 à Binh Thuan, 30 à Phu Yen, 21 à Dak Lak, 19 à Binh Dinh, 17 chacune à Can Tho et Hau Giang, 14 à Binh Phuoc, 13 à Gia Lai, 11 à Nghe An, dix à Quang Nam, neuf à Thua Thien-Huê, huit à Dak Nong, cinq chacune à Ninh Thuan et Thanh Hoa, quatre à Vinh Phuc, trois chacune à Lam Dong, Ha Nam et Hai Duong, deux chacune à Ha Tinh, Ninh Binh, An Giang, un chacune à Quang Ngai, Quang Binh, Hai Phong et Bac Lieu.

Le même jour, 3.250 patients du COVID-19 ont été annoncés guéris, portant le total de guérisons à 38.734.

Le sous-comité de traitement du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a annoncé 145 décès supplémentaires, déplorés du 19 au 31 juillet dans six localités : Ho Chi Minh-Ville (90), Tien Giang (47), Dong Thap (4), Long An (2), Quang Nam (1), Tra Vinh (1).

Au 31 juillet au soir, le nombre de cas de COVID-19 au Vietnam était de 145.686, dont 2.239 cas importés.

Le nombre de cas d'infection au nouveau coronavirus lors de la nouvelle vague épidémique qui a débuté dans le pays fin avril a atteint 141.877, dont 35.960 guérisons.

A ce jour, plus de 5,931 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées.

Face aux évolutions compliquées du COVID-19 dans les 19 villes et provinces méridionales, les membres du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 ont demandé au Premier ministre de continuer de prolonger la durée de la distanciation sociales de deux semaines supplémentaires dans ces localités.

Cette nouvelle a été donnée le 31 juillet lors de la réunion dirigée par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 avec les ministères de la Santé, de la Défense, de la Sécurité publique, des Transports, de l'Information et de la Communication, et le groupe d'analyse d'informations sur la réponse au COVID-19. -VNA