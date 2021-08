Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 19h00 mardi à 06h00 jeudi, le Vietnam a détecté 3.943 nouvelles contaminations au coronavirus, dont deux cas importés.

Photo : VNA

Parmi les 3.941 nouveaux cas de transmission locale, 2.349 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 497 à Binh Duong, 235 à Tay Ninh, 189 à Long An, 169 à Tien Giang, 110 à Dong Nai, 92 à Da Nang, 66 à Ba Ria-Vung Tau, 58 à Vinh Long,35 à Binh Dinh, 32 à Dong Thap, 21 à An Giang, 20 nà Soc Trang, 17 à Phu Yen, 12 à Kien Giang, 9 chacune à Đắk Lắk, Quảng Bình, Trà Vinh, 2 à Lang Son, un chacune à Thanh Hóa, Lâm Đồng, Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Le total s’établit désormais à 181.756 cas de COVID-19, dont 50.831 ont été guéris.



Le 4 août, plus de 263.270 doses de vaccins ont été injectées. A ce jour, plus de 7.5 millions de doses de vaccins ont été administrées.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).

