Prélèvement des échantillons pour le test de dépistage du COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le bilan actualisé à 12h00 jeudi 8 juillet par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté 355 nouveaux cas d'infection au COVID-19 au cours des six dernières heures.

Les nouveaux patients sont tous des cas de transmission locale du virus, dont 200 recensés à Ho Chi Minh-Ville, 91 à Dong Thap, 13 à Phu Yen, 11 à An Giang, 10 à Quang Ngai, sept à Ca Mau, quatre à Bac Ninh, trois chacune à Khanh Hoa, Lam Dong, Gia Lai et Bac Giang, deux chacune à Bac Lieu et Tra Vinh, et un chacun à Nghe An, Binh Dinh et Hanoï. Parmi eux, 347 ont été dépistés dans des zones de confinement.

Les nouveaux cas ont porté le bilan national de l'épidémie à 23.740 cas dont 21.849 de transmission locale et 1.891 importés.

20.279 cas ont été détectés depuis le 27 avril où a débuté la 4e vague épidémique.

Treize localités que sont Yen Bai, Quang Tri, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thai Nguyen, Dien Bien, Hai Duong, Phu Tho, Nam Dinh, Quang Nam, Kien Giang et Lao Cai ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle transmission locale.

A ce jour, 8.557 cas ont été guéris. Parmi les patients encore sous traitement, 331 ont été testés négatifs une fois ; 179 autres, deux fois ; et 83 autres, trois fois.

Le même jour, le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a confirmé trois décès supplémentaires dus au coronavirus: un homme de 74 ans domicilié dans le 4e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville, une femme de 72 ans domiciliée dans l'arrondissement de Thanh Khe à Da Nang et une femme de 67 ans domiciliée dans le district de Viet Yen, province de Bac Giang.

Ces trois patients étaient atteints de graves maladies sous-jacentes. Ils n'ont pas réagi au traitement et sont décédés respectivement le 3, le 7 et le 5 juillet.

Le Service des Transports et des Communications de Hanoï a ordonné la suspension temporaire du transport public des passagers par route de/vers 14 villes et provinces dont Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong, Dong Nai, Khanh Hoa, Phu Yen, Dak Lak, Quang Ngai, Quang Nam, Da Nang, Thua Thien-Hue, Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa, Ha Nam (à l'exception des véhicules contractuels transportant des experts, des fonctionnaires, des employés, des travailleurs d'agences et parcs industriels).

Cette décision est effective depuis 00h00 le 8 juillet.

Le transport des passagers par route de/vers d'autres villes et provinces est toujours autorisé, mais sera suspendu à la demande de la localité ou si un cas de transmission intracommunautaire est dépisté.

Le même jour, le Comité populaire de Hanoï a publié une dépêche urgente sur l'ajustement d'un certain nombre de mesures préventives contre le COVID-19, dont la décision de suspendre les activités sportives en plein air à partir du 8 juillet à 18h00, jusqu'à nouvel ordre du Comité populaire municipal. -VNA