Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a annoncé mercredi, 16 février, avoir diagnostiqué 34.737 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 au cours des dernières 24 heures.

Photo d'illustration : VNA

Parmi les nouveaux cas, 14 étaient exogènes et 34.723 endogènes. Hanoï compte 3.888 cas, dont 808 ont été dépistés dans la communauté.

A ce jour, le Vietnam a détecté 198 cas d’infection par le variant Omicron, dont 97 à Ho Chi Minh-Ville, 27 à Quang Nam, 20 à Quang Ninh, 14 à Hanoï, 11 à Khanh Hoa, huit à Da Nang, six à Hung Yen, quatre à Kien Giang, deux à Thanh Hoa, deux à Hai Duong, deux à Binh Duong, un à Hai Phong, un à Long An, un à Ba Ria-Vung Tau, un à Lam Dong et un à Ninh Binh.

Ce mercredi, 6.882 patients ont été déclarés guéris, portant à 2.249.155 le nombre de guérisons. 66 décès supplémentaires ont été confirmés, soit 39.118 morts sur les 2.606.824 cas comptabilisés depuis le début de la pandémie.

À la date du 16 février, près de 187 millions de doses de vaccins ont été administrées. 16,4 millions de doses ont été injectées aux enfants âgées de 12 à 17 ans. 90% des habitants de 53 sur les 63 provinces et grandes villes ont achevé leur schéma vaccinal. – VNA