Da Nang applique des mesures de distanciation sociale après avoir détecté des cas de transmission locale du coronavirus. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 a annoncé jeudi après-midi avoir détecté 30 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, portant le nombre total à 747.



Parmi les nouvelles infections, une femme de 67 ans, d’origine de Da Nang (Centre), est décédée le 5 août au soir. Les résultats de ses tests, annoncés le 6 août au matin, étaient positifs. Les autres contaminations comprennent 19 personnes à l’âge de 1 à 69 ans à Da Nang, six de 30 à 51 ans à Quang Nam, une à Bac Giang, et trois cas importés signalés dans la province de Ba Ria-Vung Tau.



Depuis le 25 juillet, le Vietnam a détecté 295 cas de transmission locale du virus.



Actuellement, plus de 170.000 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine, dont 6.717 dans des hôpitaux, 23.356 dans des lieux de confinement et 140.384 à domicile.



Jeudi, 11 cas de COVID-19 ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à ce jour à 392. Il s’agit de 11 hommes de 27 ans à 64 ans qui étaient traités à l’Hôpital général de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).



Le Vietnam a déploré à ce jour dix décès.



Il reste 345 cas de COVID-19 qui sont en traitement dans différents établissements hospitaliers. Parmi eux, 22 ont été testés négatifs au virus une fois et neuf autres, au moins deux fois. -VNA