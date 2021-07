Afin de passer un poste de contrôle du COVID-19 établi par la Police de Hanoï, les gens doivent présenter des documents délivrés et autorisés par leurs entreprises ou agences. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - De 6h00 à 12h00 jeudi 29 juillet, Hanoï a enregistré 26 nouveaux cas testés positifs au virus SARS-CoV-2, dont 7 cas de transmission intracommunautaire et 19 cas détectés dans des zones d'isolement concentré, selon le Service municipal de la Santé.

Les nouveaux patients ont été détectés dans les arrondissements et districts de Hoang Mai (11), Nam Tu Liem (2), Thanh Tri (4), Hai Ba Trung (3), Hoai Duc (3), Dong Da (2), Ba Vi (1) et Me Linh (1). Parmi eux, huit sont liés à l'Hôpital des maladies pulmonaires de Hanoï.

Ainsi, depuis la 4e vague épidémique qui a éclaté le 29 avril, Hanoï a compté 974 nouveaux cas, dont 595 d’origine locale.

Le Vietnam a enregistré 2.821 nouveaux cas de COVID-19 de 19h00 le 28 juillet à 6h00 le 29 juillet, dont trois cas importés, selon le bilan actualisé à 6h00 jeudi 29 juillet par le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations depuis le début de la quatrième vague le 27 avril se chiffrait à 119.863 dont 24.683 patients annoncés guéris. Le nombre de décès est de 524 cas. -VNA