Les 1.206 nouveaux cas de transmission locale ont été détectés dans 48 villes et provinces, dont 419 à Hanoï, 119 à Vinh Phuc, 111 à Phu Tho…Le bilan total s’établit désormais à 10.699.965 cas de COVID-19 , dont 9.364.857 guéris et 43.071 décès.Au 17 mai, plus de 217,37 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, dont plus de 197,3 millions pour les personnes de 18 ans et plus, plus de 17,41 millions pour les personnes de 12 ans à moins de 18 ans, et 2.653.085 pour les enfants de 5 ans à moins de 12 ans. - VNA