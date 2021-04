Hanoi, 1er avril (VNA) - Jeudi, 1er avril, à 18h00, le ministre de la Santé a fait état de 14 nouveaux cas exogènes, tous mis en quarantaine dès leur arrivée sur le sol vietnamien.

Échantillons collectés pour le test COVID-19 . Photo: VNA

Parmi les nouvelles contaminations, 12 ont été recensées dans la province de Bên Tre, un à Ca Mau et un à Kiên Giang (Sud).



Depuis le début de l’épidémie, le pays compte 2.617 cas dont 1603 de transmission local (910 cas depuis le 27 janvier). 2.359 patients ont été déclarés guéris et 35 sont décédés.



Parmi les patients en cours de traitement, 18 ont été testés négatifs au virus une fois; 15 autres, deux fois; et 37 autres encore, trois fois.



Plus de 37.000 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement. -VNA