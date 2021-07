Des agents du centre médical de l'arrondissement de Hoan Kiem (Hanoï) prélèvent des échantillons pour les tests de dépistage du COVID-19 pour les personnes de retour de Ho Chi Minh-Ville, le 10 juillet 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le bilan actualisé à 12h30 lundi 12 juillet par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté 1.112 nouveaux cas d'infection au COVID-19 au cours des six dernières heures, dont 7 cas importés.

Parmi les cas de transmission locale du virus, 879 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 82 à Dong Nai, 49 à Tien Giang, 38 à Dong Thap, 26 à Hanoï, 9 à Phu Yen, 7 chacune à Bac Giang et Hung Yen, 3 à Tay Ninh, 2 à Bac Lieu, et un chacune à Binh Phuoc, Soc Trang et Vinh Phuc. Parmi eux, 998 patients ont été dépistés dans des zones de confinement.

Les nouveaux cas ont porté le bilan national à 31.590 cas dont 29.656 de transmission locale et 1.934 importés. 28.086 cas ont été détectés depuis le 27 avril où a débuté la 4e vague épidémique.

Douze localités: Yen Bai, Quang Tri, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thai Nguyen, Dien Bien, Hai Duong, Phu Tho, Nam Dinh, Lao Cai et Quang Ninh, ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle transmission locale du virus.

A ce jour, 9.275 cas ont été guéris. Parmi les patients encore sous traitement, 339 ont été testés négatifs une fois ; 130 autres, deux fois ; et 70 autres, trois fois.

Le même jour, le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a confirmé quatre décès supplémentaires dus au coronavirus: un homme de 44 ans, un homme de 74 ans et une femme de 48 ans domiciliés dans la ville de Sa Dec, province de Dong Thap et une femme de 67 ans domiciliée dans le district de Can Duoc, province de Long An.

Ces quatre patients étaient atteints de graves maladies sous-jacentes. Ils n'ont pas réagi au traitement. Jusqu'à présent, 123 décès dus au coronavirus ont été détectés au Vietnam.

Inscription à la vaccination anti-COVID-19 via l'application "Electronic Health Book".

Le même jour, le ministère de la Santé a annoncé que les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent s'inscrire à la vaccination anti-COVID-19 via le portail d’information sur la vaccination à l'adresse: https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person, ou via une application de dossier de santé électronique pour smartphones appelée "Electronic Health Book" (Carnet de santé électronique).

Les gens peuvent télécharger l'application "Electronic Health Book" à l'adresse https://hssk.kcb.vn ou dans les magasins d'applications Google Play et Apple Store. -VNA