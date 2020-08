Le Vietnam a enregistré 37 nouveaux cas positifs pour le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 le 31 juillet, selon le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Le Vietnam a enregistré le 31 juillet son 1er mort dû au nouveau coronavirus, a fait savoir le sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

La Banque mondiale et la Banque d'État du Vietnam ont signé le 30 juillet un accord d'aide non remboursable d'une valeur de plus de 6,2 millions de dollars pour aider le Vietnam face au COVID-19.