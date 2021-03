Le Comité populaire provincial de Tây Ninh organisera les 24 et 25 avril le concours BaDen Mountain Marathon 2021 sur le thème «Courses vertes». Photo: giadinh.net.vn

Hanoï (VNA) - Plusieurs localités du pays démarrent des plans d’organisation des courses à pied pour sensibiliser le public au tourisme vert et promouvoir le développement touristique durable.



Le Comité populaire provincial de Tây Ninh organisera les 24 et 25 avril le concours BaDen Mountain Marathon 2021 sur le thème «Courses vertes». 4 distances sont au programme: 42 km, 21 km, 10 km, 5 km.



Les courses auront lieu autour et le long des pentes de la montagne Ba Den - surnommée "toit du Sud du Vietnam", permettant aux athlètes de découvrir le magnifique paysage naturel verdoyant. Pour finir la compétition, les athlètes devront également traverser les routes du centre de la province, puis retourner au pied de la montagne Ba Den.

«Quang Binh Discovery Marathon» est le début d'une série d'activités visant à stimuler le développement du tourisme vert dans la province de Quang Binh en 2021. Photo: VGP

Ces courses visent à non seulement élever la conscience des habitants sur le rôle et les effets de l'exercice physique dans l'amélioration de la santé et de la qualité de vie, la construction d'un mode de vie sain, mais encore à sensibiliser le public au tourisme vert et au développement d'un tourisme durable.

Une course à pied de découverte de Quang Binh intitulée «Quang Binh Discovery Marathon» aura lieu les 20 et 21 mars, après deux reports dus à l’épidémie de COVID-19. Ce concours est le début d'une série d'activités visant à stimuler le développement du tourisme vert dans la province de Quang Binh en 2021. Le 21 mars, 4 distances seront au menu : 7 km, 14 km, 21 km et 42 km. - CPV/VNA