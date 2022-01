La liste des 24 joueurs comprend trois gardiens de but, 10 défenseurs, huit milieux de terrains et trois attaquants. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'entraîneur principal Park Hang-seo a annoncé jeudi soir la liste des 24 joueurs pour le prochain match entre l'équipe nationale de football masculin et l’Australie dans le cadre du tour final des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022, selon la Fédération vietnamienne de football (VFF).



Ces 24 joueurs, dont trois gardiens de but, 10 défenseurs, huit milieux de terrains et trois attaquants, partent aujourd’hui le 21 janvier pour l’Australie.

Le match entre les deux équipes vietnamienne et australienne aura lieu à 16h10 (heure vietnamienne) le 27 janvier sur le stade AAMI Park, à Melbourne, en Australie.



Huit joueurs, que sont Que Ngoc Hai, Nguyen Tien Linh, Nguyen Van Toan, Ngan Van Dai, Tran Phi Son, Nguyen Trong Long, Lieu Quang Vinh et Le Van Do, restent à Hanoï pour préparer le match contre la Chine.

Le Vietnam a rencontré la Chine une fois le 8 octobre 2021 aux EAU dans le cadre du tour final des éliminatoires asiatiques de la Le Vietnam a rencontré la Chine une fois le 8 octobre 2021 aux EAU dans le cadre du tour final des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022. Photo: VNA

Le 20 janvier, la Fédération vietnamienne de football a organisé une réunion pour discuter des préparatifs du match entre le Vietnam et la Chine qui aura lieu le 1er février, soit le premier jour du Nouvel an lunaire 2022.



Lors de la réunion, le secrétaire général de la Fédération vietnamienne de football, Le Hoai Anh, a présenté les préparatifs, y compris des réglementations pour les spectateurs venant au stade, la coordination entre les unités compétentes de la ville de Hanoï, pour assurer la sécurité et la sûreté du match. -VNA