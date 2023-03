Phu Tho (VNA) – L’équipe du Vietnam féminine des moins de 20 ans (U20) a battu 3-0 l’équipe indonésienne lors de leur premier match dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Asie de football féminin U20 2024, tenu mardi soir au stade de Viet Tri, dans la province vietnamienne de Phu Tho (Nord).Dès les premières minutes, les joueuses vietnam iennes ont adopté une tactique offensive et fait monter la pression autour des filets de leurs adversaires.À la 3e minute, Luu Hoang Van a ouvert le score pour l’équipe hôte. Six minutes après, c’était au tour de Hoang Thi Ngoc Anh de faire trembler les filets, portant le score à 2-0. Puis à la 38e minute, le Vietnam a obtenu un pénalty et a marqué son troisième but grâce à Vu Thi Hoa.