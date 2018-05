Coup d’envoi des journées européennes 2018 au Vietnam.

Hanoi (VNA) - Les journées européennes 2018 au Vietnam ont débuté vendredi soir dans la capitale. Cette manifestation est organisée par la Délégation de l’Union européenne, par plusieurs ambassades des pays membres de l’Union européenne et plusieurs centres culturels européens au Vietnam.



Nguyên Duc Chung, président du comité populaire de Hanoi : « Cet évènement permet aux Hanoiens de découvrir la culture, la gastronomie, les progrès scientifiques et technologiques de différents pays européens, et ce en plein cœur de Hanoi ».



Le point d’orgue de ces journées sera « le village européen », un programme culturel et artistique original mettant en avant la diversité culturelle de l’Europe, aussi bien au niveau des arts qu’à ceux de la gastronomie ou des modes de vie. Ce village européen a été installé au pied du monument du roi Ly Thai To, près du lac Hoan Kiem, en plein cœur de Hanoï. Du 4 au 6 mai, y sont organisés une trentaine d’événements : sports, concerts, défilés de mode, jeux créatifs pour enfants, activités interactives…



Dans le cadre des journées européennes 2018, qui visent à célébrer la journée de l’Europe, le 9 mai, sont encore programmées la publication d’une collection de photos sur les patrimoines culturels des pays de l’Union européenne et la tenue des journées du livre européen à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. -VOV/VNA