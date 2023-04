Un numéro artistique lors de l'événement "Couleurs du Vietnam". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'espace "Couleurs vietnamiennes" et le Festival gastronomique français "Balade en France" ont débuté vendredi soir à Hanoi.

Avec la participation de nombreuses enseignes alimentaires vietnamiennes et françaises, le festival apportera de riches expériences culinaires aux touristes vietnamiens et étrangers.

L'événement "Couleurs du Vietnam" comporte 80 stands présentant la culture, la cuisine et les produits touristiques de Hanoï et d'autres localités. Le festival culinaire "Balade en France" réunit près de 50 restaurants et entreprises. Nguyên Manh Quyên, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, était présent pour l'ouverture.

Des visiteurs au festival "Balade en France". Photo: VNA

"Suite au succès de ses deux précédentes éditions en 2018 et 2020, le plus grand Festival gastronomique français au Vietnam, "Balade en France" est revenu, pour faire découvrir aux visiteurs la saveur particulière d’une des meilleures cuisines du monde ainsi que des produits technologiques. Les deux manifestations "Couleurs vietnamiennes" et le festival "Balade en France" font passer un message fort d’amitié et de coopération entre nos deux pays", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, la musique française et vietnamienne sera mise à l'honneur dans un programme artistique spectaculaire spécialement conçu pour cet évènement qui se poursuivra jusqu'à demain 16 avril. -VOV/VNA