Le Vietnam émerge dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au milieu de la pandémie de COVID-19, le Vietnam est en train de devenir l'un des principaux emplacements pour les fabricants et les exportateurs, a cité un article publié récemment par la société d'études de marché Counterpoint, basée à Hong Kong (Chine).

Selon l'article intitulé «Le Vietnam monte en flèche dans la chaîne d'approvisionnement mondiale à des conditions favorables», avec un nombre de plus en plus croissant d'entreprises déplaçant leurs opérations au Vietnam, la demande de crédit-bail dans les zones industrielles du pays est en plein essor.

La compétitivité croissante du Vietnam, les réformes du marché et des conditions des affaires font le pays passer au-dessus d'autres dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'article a indiqué que le marché vietnamien des services de fabrication électronique (EMS) parviendrait à un taux de croissance annuel composé de 5% entre 2020 et 2026.

Compte tenu de la croissance du secteur manufacturier et de la demande intérieure, des exportations croissantes..., l'activité d'EMS devrait atteindre de nouveaux sommets dans le pays.

De nombreux fabricants mondiaux d'équipement d'origine (OEM) et fournisseurs de services EMS comme Samsung, LG et Foxconn investissent dans la production de cartes de circuits imprimés, de modules de caméra, d'imprimantes, de serveurs, de téléphones… et d'autres équipements électroniques dans le pays.

L'article a souligné que l'amélioration des politiques d'investissement, la participation aux accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, l'augmentation des investissements directs étrangers et une situation géographique favorable étaient tous les facteurs actifs qui ont fait du Vietnam une destination attrayante pour les fabricants.-VNA