Un numéro artistique à l'Espace "Musique" de la fête "Couleurs culturelles". Photo: CVN

Hanoï (VNA) - L’Université de langues et d’études internationales (ULIS) a accueilli le 18 mars à Hanoï l'édition 2023 de la fête "Couleurs culturelles" afin de célébrer la Journée internationale de la Francophonie (20 mars).

Le français est toujours enseigné au Vietnam, et beaucoup de parents et d’étudiants portent encore de l’intérêt pour cette langue. Afin de diffuser la langue française et de promouvoir son enseignement et son apprentissage, depuis 2015, en coopération avec l'Association des professeurs de français à Hanoï, l'ULIS organise annuellement la fête "Couleurs culturelles", afin de créer des échanges, et des opportunités d'apprentissage et de travail , construisant ainsi un espace culturel francophone diversifié. L’édition 2023 avait pour thème "321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels".

"Le succès de l'événement, comme en témoigne la participation des centaines d'invités, parents et élèves de tous niveaux venant des provinces du Nord, a confirmé la position de la langue française et ainsi de la culture francophone", a affirmé Dô Tuân Minh, recteur de l'ULIS, lors de la cérémonie d’ouverture de la fête "Couleurs culturelles" le 18 mars.

Diversité culturelle pour réjouir les francophones au Vietnam

Pour sa part, Kaloyan Kolev, spécialiste des programmes en charge de la coopération de la Représentation Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), chaque année, à la date du 20 mars la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans les pays francophones mais également dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette date a été choisie en commémoration de la signature, le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger, du Traité signifiant la création de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) qui deviendra plus tard l’OIF. Aujourd’hui, l’organisation compte 88 États et gouvernements membres pratiquant le français, et des valeurs communes de solidarité, de diversité et de tolérance. Elle œuvre chaque jour pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique, le développement durable, l’égalité entre les femmes et les hommes, la paix et la stabilité au sein de l’espace francophone.

"321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels, tel est le thème de la Journée internationale de la Francophonie. Il vise à mettre à l’honneur la créativité et la diversité de l’expression culturelle francophone, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne : sa découvrabilité . La Francophonie et ses partenaires au Vietnam ont préparé un programme très diversifié pour célébrer l’édition 2023 de la Journée internationale de la Francophonie à Hanoï. Cet évènement en est un exemple", a souligné Kaloyan Kolev.

"Au Vietnam, choisir une filière francophone est en effet un gage d’excellence. Je peux vous assurer que dans mon travail, bon nombre de mes interlocuteurs dans les ministères, les administrations, ont fait le choix du français, ce qui est très précieux pour la qualité du partenariat entre la France et le Vietnam", a dit Arnaud Pannier, attaché en charge de la francophonie et de la coopération éducative à l’ambassade de France au Vietnam.

Il continue : "Le français est un atout-maître pour trouver un emploi. Nous l’évoquions avec l’AUF, la jeunesse vietnamienne doit trouver un intérêt à apprendre le français, notamment en termes d’employabilité. Le français doit être une ligne sur le CV, ce qui attire le regard des entreprises. La langue française, notamment pour les générations les plus anciennes, est marquée par le romantisme, la délicatesse, la culture… c’est important… mais à l’instar du monde dans lequel nous vivons, il nous convient d’être pragmatique. La langue doit aussi être un argument économique qui permet d’accéder à de meilleurs emplois et à de meilleurs salaires. Évoquons aujourd’hui la place du français comme 2e langue, qui permet de faire la différence dans des secteurs très compétitifs où il n’est pas suffisant de parler anglais".

Cinq espaces au rendez-vous

Les activités de la fête "Couleurs culturelles" se sont tenues dans cinq espaces : concours de dictée, concours de connaissances, espace "Pays francophones", espace "Musique" et espace "Jeux traditionnels".

Dans la cour du campus du Département de français de l’ULIS se trouvait l’Espace "Pays francophones" où la Francophonie est représentée à travers les stands décorés pour valoriser la diversité culturelle des pays francophones répartis dans les cinq continents.

La finale du concours de dictée, conviviale et ludique, a permis aux participants d’évaluer leurs niveaux de français a l’écrit. Le concours de connaissances, intitulé "Questions pour un champion", pour sa part, a offert aux francophiles vietnamiens l’opportunité de pratiquer le français et d’approfondir leurs connaissances générales.

À l’Espace "Musique", des chansons mélodieuses, des danses traditionnelles et modernes interprétées par des élèves et des étudiants de différents établissements nous ont fait découvrir les couleurs de la vie des jeunes francophones.

À l’Espace "Jeux traditionnels", les visiteurs ont vécu de véritables moments d’échange, de partage et de solidarité.

"C’est la première fois que j’e participe à cette fête. J’ai vu de belles danses francophones, assisté aux jeux autour de la Francophonie et reçu de jolis cadeaux. C’est très chouette. J'espère assister à un tel événement l'année prochaine", a partagé Vu Thi Hiên, étudiante de l’Université nationale de Hanoï.

La fête "Couleurs culturelles" 2023 s’est clôturée avec succès, laissant des moments inoubliables pour les amoureux de la langue française à Hanoï. Cette fête a célébré les efforts menés par les acteurs du développement de la communauté francophone, au niveau de la diversité culturelle ainsi que du rayonnement de la langue française en Asie en général et au Vietnam en particulier. -CVN/VNA