Hanoï, 3 février (VNA) - La Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam a tenu une réunion le 3 février à Hanoi pour informer les missions diplomatiques et les organisations internationales au Vietnam des résultats du 13e Congrès national du Parti.

Le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam Hoang Binh Quan. Photo : VNA

S'adressant aux ambassadeurs étrangers, aux chargés d'affaires et aux principaux représentants des organisations internationales, le président de la Commission Hoang Binh Quan a déclaré qu'après plus de sept jours ouvrables avec un sens aigu et responsable, le Congrès avait rempli son ordre du jour et s'était soldé par des résultats très positifs.Les documents adoptés lors de ce Congrès ont été préparés très tôt et minutieusement en tenant compte des opinions des personnes de toutes les couches sociales et des Vietnamiens d'outre-mer, a-t-il dit, notant qu'ils sont l'essence de la sagesse, de la volonté et des aspirations de l'ensemble du Parti et les gens à élaborer des lignes directrices et des politiques de développement national.Le Congrès a continué à affirmer la persistance et l'application créative et le développement du marxisme - le léninisme et l'idéologie de Ho Chi Minh conformément à la réalité au Vietnam, la persistance dans l'objectif de l'indépendance nationale en association avec le socialisme, la poursuite de promotion globale de «Doi moi» (Renouveau), l'intégration active dans le monde, et le développement rapide et durable du pays dans la nouvelle période, a ajouté le responsable.Hoang Binh Quan a souligné que les documents adoptés lors du 13e Congrès identifiaient la vision stratégique et les aspirations de développement national non seulement pour 2025 mais aussi pour 2030 et 2045.L'événement vise que d'ici 2025, lorsque le Vietnam célébrera le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, il deviendra un pays en développement avec une industrie orientée vers la modernité et sortira du niveau de revenu moyen inférieur; d'ici 2030, lorsque le Parti marquera son centenaire, le Vietnam sera un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu moyen supérieur; et d'ici 2045, lorsque la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, aura 100 ans, le pays deviendra un pays développé avec des revenus élevés.Pour réaliser ces objectifs et cette vision, le Congrès a identifié 12 orientations nationales de développement pour 2021-2030, a-t-il ajouté.En ce qui concerne les relations extérieures, Hoang Binh Quan a déclaré que le 13e Congrès national du Parti a soutenu la politique extérieure cohérente d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures; être un ami, un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale; garantir au maximum les intérêts du pays et de la population sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, l’égalité et une coopération mutuellement avantageuse; et faire des efforts proactifs et actifs pour s'intégrer de manière profonde et intégrale dans le monde.Il a également informé les délégations diplomatiques et les organisations internationales des résultats de l'élection du Comité central du Parti, du Bureau Politique, du Secrétariat et de la Commission d'inspection pour le 13e mandat, ajoutant que Nguyen Phu Trong avait été réélu Secrétaire général du Comité central du Parti.Également lors de la réunion, il a remercié les Partis internationaux, les organisations et les amis de l'attention et du soutien pour le 13e Congrès national du Parti, comme on le voit à travers les 368 lettres de félicitations et messages envoyés à l'événement, qu'il a décrit comme une source considérable de soutien pour le Congrès et également une illustration vivante des relations de plus en plus étendues et profondes entre le Parti communiste du Vietnam et les partis politiques, organisations et amis du monde entier. - VNA