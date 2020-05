Hanoï (VNA) - Le programme ''Les Vietnamiens voyagent dans le pays'' vise à stimuler le tourisme intérieur. Il va créer des conditions favorables pour que les visiteurs se rendent dans de nombreuses régions du pays dans le contexte apaisé d’après pandémie. Ce sera également un catalyseur pour la relance de l'immobilier de tourisme après des mois d’inertie.

De nombreuses localités et agences de voyages ont lancé des programmes attractifs pour attirer les touristes.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme se coordonnera avec les localités et les parties prenantes pour lancer dans certaines zones touristiques clés son programme ''Les Vietnamiens voyagent dans le pays''. Dans le même temps, il créera avec localités, associations, entreprises et compagnies aériennes des mesures de relance attractives pour attirer le plus de touristes possibles. Ce programme ira du 1er juin au 31 décembre 2020.



Stimuler la demande intérieure



D’ores et déjà, de nombreuses localités et agences touristiques ont lancé des programmes attractifs pour attirer les touristes vietnamiens. Ainsi, Thua Thiên-Huê réduira de 50% l’entrée de certains monuments entre le 8 mai et le 31 juillet. Selon la reprise du marché touristique, prévue les derniers mois de 2020, cette province du Centre continuera de stimuler la demande en offrant des réductions pour les visites des monuments.



La province de Quang Binh (Centre) est déterminée à attirer les visiteurs vietnamiens afin de relancer le secteur touristique. La première étape consistera à réduire les prix de certains sites, notamment Son Doong, la plus grande grotte du monde, entre le 15 mai et le 31 décembre.



À Cân Tho, la ville du Sud donnera la priorité au marché intérieur en se concentrant sur Hô Chi Minh-Ville, le Sud-Est, le delta du Mékong et des localités plus éloignées mais reliées par des lignes aériennes avec Cân Tho. De plus, le secteur du tourisme local se coordonnera avec les ministères et services compétents pour aider les entreprises touristiques à rétablir leurs activités.



Selon le Service du plan et de l'investissement de Cân Tho, au cours des quatre premiers mois de 2020, les recettes touristiques locales ont chuté de 31% par rapport à la même période de 2019. Le nombre de voyageurs étrangers a dégringolé de 68,2%, celui de vietnamiens, de 74,4%.



En outre, de nombreuses agences de voyages ont lancé de fortes promotions. C’est le cas de Vietravel Hanoï avec des remises pouvant aller jusqu'à -50% sur tous les forfaits-voyages et certains services.



On peut citer le séjour de 3 jours et 2 nuits dans un hôtel 4 ou 5 étoiles à Phu Quôc (Sud), Dà Nang, Nha Trang, Quy Nhon (Centre) avec un vol Bamboo Airways, au prix de 2,75 millions de dôngs. Citons aussi la croisière 5 étoiles à bord du Ha Long Paradise (Nord), à partir de 3,5 millions de dôngs.



Des promotions attirantes



Lors de la récente conférence entre le Premier ministre et les entreprises, Nguyên Quôc Ky, directeur général de Vietravel, a déclaré que l'industrie du tourisme n'avait jamais autant rencontré de difficultés que cette année. Une fois la reprise entamée, elle fera preuve de détermination et d'efforts pour retrouver sa bonne santé d’avant la pandémie.



Selon M. Ky, le Vietnam est considéré comme un exemple dans la lutte contre le COVID-19. Le directeur général de Vietravel a indiqué que l'ensemble du secteur touristique surfera sur cette bonne réputation en déployant des programmes sur le thème ''Voyagez en toute sécurité au Vietnam''.



Dans le même temps, il est nécessaire de se concentrer sur le marché du tourisme intérieur. M. Ky a aussi suggéré aux localités de réduire de 50% les prix des visites de certains monuments et sites célèbres. ''Si nous réussissons bien le programme +Voyagez en toute sécurité au Vietnam+ avec des marchés qui se sont redressés après la pandémie, le Vietnam pourra attirer des visiteurs étrangers à partir du quatrième trimestre 2020'', a assuré M. Ky.



L'immobilier de tourisme devrait aussi rebondir cette année

Zone de villégiature 5 étoiles de Vinpearl.

Selon un propriétaire d'entreprise immobilière de villégiature, après la pandémie, les gens accorderont plus d'attention à la qualité de vie et à l’acquisition de résidences secondaires. Ce qui le laisse penser que le marché immobilier de villégiature devrait se redresser en fin d’année.



En outre, le tourisme dans les années à venir va se déployer vers la montagne, le tourisme forestier et non plus seulement le tourisme balnéaire comme auparavant. Des efforts seront faits pour l’immobilier de villégiature avec des prix plus abordable.



M. Mauro, directeur de Savills Hotels Asia-Pacific, pense que la demande de voyage intérieur sera le principal marché ces prochains mois. Cependant, les hôtels et les centres de villégiature devront revoir leurs prix pour tenir compte des besoins des touristes.



Mauro estime que les hôtels à bas coût seront privilégiés. Les propriétaires et exploitants d'hôtels seront ainsi confrontés à une concurrence féroce dans un proche avenir, nécessitant créativité et innovation pour gérer et créer de nouvelles sources de revenus. -CVN/VNA