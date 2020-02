Hanoi (VNA) - Aux fins de prévenir le nouveau coronavirus, les localités vietnamiennes appliquent la mise en quarantaine obligatoire des personnes revenues au Vietnam après avoir séjournée dans des zones contaminées.

La zone d'isolement. Photo d'illustration: VNA

Dès leur arrivée dans le pays, elles sont tenues de remplir un questionnaire médical à la douane et sont placées en confinement pendant deux semaines, a précisé ce mardi Nguyên Van Tho, président du comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tàu (Sud) lors d’une conférence sur le coronavirus.



La province de Binh Dinh (Centre) va accueillir 1.260 rapatriés de Chine via l’aéroport de Phu Cat et le port de Quy Nhon. Le contrôle médical et les mesures d’isolement sont mises en place sur ces deux portes d’entrée au Vietnam.



1.400 autres travailleurs vietnamiens rentreront bientôt par Hà Giang, l’une des provinces frontalières du nord avec la Chine. Les centres de confinement locaux sont prêts à les recevoir.



Les autorités de la province de Tuyên Quang (Nord) ont renforcé la communication et les dispositifs de prévention sur ce virus auprès du personnel médical et de la population.- VOV/VNA





Nguyễn Thị Vân Hà source