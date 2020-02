Hanoi (VNA) - La Banque d’Etat du Vietnam a demandé lors d’une conférence, jeudi 6 février à Hanoi, aux banques commerciaux, organismes de crédit d’apporter leur meilleur soutien possible aux entreprises et aux particuliers affectés par l’épidémie du nouveau coronavirus.

A la porte frontalière de Tân Thanh, province de Lang Son. Source: baomoi



Elle invite les organismes de crédit à déployer des solutions visant à élargir l’accès au crédit pour les activités de production et de commerce, a déclaré le vice-gouverneur permanent de la banque centrale, Dào Minh Tu.



La priorité est accordée notamment à l’agriculture et à la ruralité, à l’exportation, aux industries auxiliaires, aux petites et moyennes entreprises, aux entreprises utilisant les hautes technologies, et aux secteurs sinistrés, a-t-il ajouté.



Le vice-gouverneur permanent Dào Minh Tu a indiqué que la Banque d’Etat du Vietnam a donné instruction aux banques commerciales de considérer la réduction des taux d’intérêt en faveur des clients, de mettre en place des enveloppes de crédit à des taux d’intérêt préférentiels.



Le même jour, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce a demandé dans un texte à l’Association des entreprises de services logistiques du Vietnam à recommander à ses membres de joindre leurs efforts pour assister les agriculteurs dans la commercialisation de leurs produits.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a également proposé au ministère de la Santé d’élaborer un processus de contrôle pour les personnes et les moyens de transport participant aux activités d’export-import aux portes frontalières, assurant le bon déroulement des échanges sans entraver les activités économiques. – VNA