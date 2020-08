Des habitants portent des masques de protection à Manille le 10 juillet. Photo: Xinhua/VNA



Manille (VNA) - Les Philippines réimposeront un verrouillage plus strict dans et autour de la capitale pendant deux semaines à partir du 4 août, ont annoncé dimanche les autorités, alors que le pays lutte pour contenir les infections qui ont grimpé à près de 100.000 cas.

Selon le porte-parole présidentiel Harry Roque, le président philippin Rodrigo Duterte a approuvé la décision de placer la région métropolitaine de Manille et des provinces voisines telles que Laguna, Cavite, Rizal et Bulacan, sous la « quarantaine communautaire améliorée modifiée » (MECQ) plus stricte jusqu'au 18 août.

La décision de Duterte est intervenue après que 80 groupes locaux représentant 80.000 médecins et un million d'infirmières ont appelé à des contrôles plus stricts, affirmant que le pays perdait la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le 2 août, le président philippin Rodrigo Duterte a approuvé le budget national proposé de 4.506 milliards de pesos (environ 91,65 milliards de dollars) pour 2021, a annoncé dimanche le ministère du Budget et de la Gestion (DBM).



Dans un communiqué, le DBM a déclaré que Rodrigo Duterte avait approuvé le budget lors d'une réunion spéciale avec le Comité de coordination du budget de développement (DBCC) le 30 juillet.



Le budget proposé pour l'exercice 2021 vise à soutenir les efforts du gouvernement pour répondre efficacement à la pandémie de COVID-19, en se concentrant sur les dépenses publiques pour l'amélioration du systèmes de santé, en garantissant la sécurité alimentaire, en augmentant les investissements dans les infrastructures publiques et numériques et en aidant les communauté à surmonter la période difficile, selon la déclaration de DBM.



Les Philippines continuent de faire face à l'augmentation rapide des cas de coronavirus malgré les mesures de verrouillage strictes imposées à la mi-mars.



Le pays compte désormais 98.232 cas confirmés de COVID-19, dont 2.039 décès et 65.265 récupérations. -VNA