Hanoi (VNA) – Le Vietnam a dénombré de 19h00 le 10 juillet à 06h00 le 11 juillet 607 nouveaux cas de Covid-19, dont un cas importé et mis en quarantaine suivant son arrivée à An Giang (Sud), a-t-on appris dimanche 11 juillet du ministère de la Santé.

Des citoyens étrangers en provenance de Hô Chi Minh-Ville seront testés au Covid-19 dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm, à Hanoi, le 10 juillet. Photo : VNA



Les 606 cas de transmission locale comprennent 443 à Hô Chi Minh-Ville, 46 à Tiên Giang, 43 à Vinh Long, 39 à Binh Duong, 9 à Hâu Giang, 7 à Bên Tre, 7 à An Giang, 4 à Phu Yên, 3 à Bac Ninh, 2 à Binh Phuoc, 1 chacune à Cà Mau, Quang Nam et Bac Liêu. 434 cas ont été détectés dans des zones de quarantaine ou confinées.

Le dernier bilan du nouveau coronavirus actualisé à 06h00 le 11 juillet fait état de 28.470 cas, parmi lesquels 26.553 cas transmis localement et 1.917 cas importés. Les nouveaux cas signalés depuis la quatrième vague d’infections survenue le 27 avril se sont établis à 24.983, dont 6.430 ont été déclarés guéris.

Douze provinces ont atteint 14 jours sans nouvelles infections locales : Yên Bai, Quang Tri, Tuyên Quang, Son La, Ninh Binh, Thai Nguyên, Diên Biên, Hai Duong, Phu Tho, Nam Dinh, Quang Nam et Lào Cai.



Dix provinces et villes n’ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Bac Kan, Cân Tho, Ninh Thuân, Bên Tre, Thua Thiên - Huê, Hà Nam, Vinh Phuc, Hâu Giang, Kiên Giang et Dak Nông.



Le Département d’administration des services médicaux du ministère de la Santé a rapporté que jusqu’au 11 juillet, 9.204 patients sur 28.470 ont été guéris et 112 morts étaient à déplorer des suites du virus.



Parmi les patients encore sous traitement dans des établissements médicaux, 339 ont été testés négatifs au nouveau coronavirus une fois, 130 autres deux fois et 70 autres encore, trois fois.



Actuellement, 274.498 sont placées en quarantaine, dont 3.174 dans des hôpitaux, 66.982 dans d’autres centres de quarantaine concentrée, 204.342 à domicile ou dans des établissements d’hébergement.

Jusqu’à 16h00 le 10 juillet, 4.040.783 doses de vaccin ont été injectées, le nombre de personnes ayant obtenu deux doses de vaccin s’élevait à 271.409.

Face à l’évolution complexe de l’épidémie, le ministère de la Santé a appellé la population à observer sérieusement les consignes sanitaires, notamment le principe 5K signifiant Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). – VNA